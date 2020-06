Quel primo disco di Tim Buckley caldeggiato dai Mothers of Invention

TIM BUCKLEY venne pubblicato nell'ottobre del 1966 e le canzoni in esso contenute sono state scritte per la maggior parte da Buckley in collaborazione con Larry Beckett, il poeta e paroliere statunitense grande amico di Buckley dai tempi del liceo.

Il mix di jazz e country del suo album d'esordio divenne il tratto distintivo della sua musica degli inizi, un sound certamente ancora acerbo ma che avrebbe dato modo all'artista, di lì a poco, di spiccare il volo.

Anni dopo la pubblicazione, in effetti, la critica avrebbe descritto l'album come un lavoro certamente ancora poco maturo (dato che i tocchi sperimentali che vennero dati più tardi dall'autore ancora mancavano) ma dalla sofisticata composizione sia a livello di testo che a livello di musica, qualcosa di decisamente sorprendente per un ragazzo di appena diciannove anni.

A quarantacinque anni dalla scomparsa di Buckley, vi lasciamo ascoltare uno dei singoli estratti dall'album, Grief in My Soul, un pezzo molto introspettivo con il quale Buckley lasciò intendere ai propri ascoltatori tutti i tormenti che lo assalivano in quel particolare periodo della vita: non era più un adolescente ma non era ancora un uomo.