I vinili più venduti dell’ultima settimana

Solo grandissime band nella classifica dei vinili più venduti di questa settimana. Ecco la Top 5.

Per stilare questa classifica, ci affidiamo come sempre alla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

Torniamo alla nostra consueta classifica dei vinili più venduti della settimana. Per la primissima volta dopo molto tempo troviamo solo e unicamente gruppi nella nostra Top 5, e non di certo dei gruppi qualsiasi…

Al primo posto ecco i The Strokes con THE NEW ABNORMAL, il loro ultimo attesissimo progetto, uscito lo scorso 10 aprile dopo 8 anni da COMEDOWN MACHINE, il loro ultimo album in studio, e 4 dall’Ep FUTURE PRESENT PAST. Noi lo avevamo ascoltato in anteprima esclusiva per voi, trovate la nostra recensione in questo articolo.