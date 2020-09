Ivano Fossati: la carriera di un poeta

Nato a Genova il 21 settembre 1951, Fossati cresce in una famiglia amante della musica e scopre i Beatles e la chitarra. Inizia da ragazzo a suonare con alcuni gruppi, tra cui la band Delirium, che in circa cinque anni riesce a delinare un taglio progressive rock importantissimo per le future PFM e Banco del Mutuo Soccorso (per citarne due).

Dopo Delirium, Fossati intraprende la carriera da solista, e pubblica album come IL GRANDE MARE CHE AVREMMO TRAVERSATO, che contiene tracce come Il pozzo e il pendolo e La realtà e il resto.

Fossati incontra artisti del calibro di Mia Martini e Mina, Loredana Bertè, Anna Oxa, De Gregori, De André. Collabora con molti di loro e allo stesso tempo riesce ad approfondire la propria vena autoriale, pubblicando album come 700 GIORNI e LA PIANTA DEL TÈ.

De André, che partecipa a quest'ultimo disco, chiede la collaborazione di Ivano Fossati per la produzione di LE NUVOLE: la scrittura dei testi richiede tempo e rigore, e Fossati si dichiara più volte contento di condividere questo metodo di lavoro con Faber. Nonostante la lentezza, i due realizzano Mégu megún e 'Â çímma, in ligure.

Ivano sembra inarrestabile: partecipa a iniziative teatrali e cinematografiche, scrive musiche per spettacoli e colonne sonore come quella di Caos Calmo, di Nanni Moretti. La sua fonte di scrittura non si esaurisce mai, neanche quando, nel 2011, dichiara di voler abbandonare il palco, ma sottolinea:

Non è la musica che abbandono, anzi voglio studiare, suonare molto, rimanere appassionato.

E allora continua a scrivere per altri, scrive per se stesso, pubblica dei libri. Fossati non può essere trascurato, né può essere raccontato in un breve articolo: va ascoltato e capito, e con lui vanno ascoltati gli artisti che cambiarono grazie alla sua influenza di poeta e cantautore.