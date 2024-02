Iron Maiden e Battisti: ma che c****?

All’interno dei nuovi numeri di CLASSIC ROCK e VINILE, che da domani troverete disponibili online e in edicola, ci sono succosissime sorprese, per esempio su Vinile troverete i Racconti dalla West-Coast: THE BYRDS, il gruppo che ha creato il folk rock, o i dischi commentati di PETER GABRIEL da Solsbury Hill a Sledgehammer. Non mancheranno né interviste, come quella a MAX MANFREDI, né recensioni delle ultime uscite, fra le quali Realtà Aumentata dei SUBSONICA, K3 dei KARMA, Mondo e Antimondo di UMBERTO MARIA GIARDINI. E chiaramente, un approfondimento su tutte le collaborazioni, le canzoni nel mondo di LUCIO BATTISTI.