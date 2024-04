Il rock attraverso le riviste italiane | Ciao 2001

di Riccardo Bertoncelli

Ci piace sempre dire che il rock in Italia è arrivato effettivamente negli anni Settanta, e se non proprio “arrivato” almeno si è radicato, a differenza di molti altri Paesi europei, Francia Germania Olanda Svizzera, già da tempo investiti da quell’onda. Qui da noi gli stessi Beatles e Stones giunsero con eco attutita, e certi nomi oggi considerati imprescindibili (faccio un nome su tutti: Velvet Underground) negli anni Sessanta erano degli sconosciutissimi sottozero. Il fatto è che mancava una rete solida di concerti, la RAI monopolista si limitava ad allungare avari bocconcini radiofonici (Bandiera gialla, Count Down, le prime serie di Per voi giovani) e le riviste musicali non facevano ricerca né scoperta, limitandosi a infilare tutto/tutti nello stesso calderone giovanile: Rita Pavone e gli Animals, Antoine e i Who, la New Vaudeville Band, Gianni Morandi e Bob Dylan. Tre erano quelle riviste: «Ciao amici!», credo la più longeva, «Giovani» e «Big». A un certo punto sul finire dei Sessanta «Ciao amici!» e «Big» si fusero e nacque «Ciao 2001», che per i polemici talebani come me spostò di poco le cose; c’erano sì meno Cantagiro e più canzone d’autore, qualche spunto rock di tendenza e qualcosa in diretta da Londra, però mancava tutto il coté underground, mancavano i profeti, i diversi, i provocatori, che quelli come me cercavano a tutti i costi.