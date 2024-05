Assistere ai musical più appassionanti nella magica atmosfera di Broadway

Per assistere ad un musical a Broadway è necessario capire l’inglese?

In realtà, per divertirsi ed emozionarsi con uno spettacolo musicale non è necessario conoscere l’inglese: un musical non è un film, ma una performance teatrale costituita per la maggior parte da brani musicali, canzoni e coreografie.

Per tale ragione, capire la trama è abbastanza semplice anche per chi ha una scarsa conoscenza e comprensione della lingua, soprattutto se lo spettacolo è piuttosto famoso ed è diffuso sotto forma di film in italiano.

Per questo resta sempre importante acquistare il biglietto prima della partenza, così da scegliere con tutta calma il musical preferito, orientandosi magari verso una trama già nota, che sarà molto facile da seguire e capire sotto forma di spettacolo teatrale.

Inoltre, quasi tutti i teatri di New York offrono al pubblico la possibilità di noleggiare le cuffie per ascoltare la traduzione, disponibile anche in italiano, oltre allo spagnolo e ad altre lingue, ed esistono alcune applicazioni che offrono la traduzione dei musical più famosi.

Regole di comportamento per frequentare i teatri di Broadway

Prima di tutto, è importante arrivare con un po’ di anticipo sull’orario dello spettacolo, poiché una volta iniziato sarà impossibile entrare: per questo è meglio attendere qualche decina di minuti, magari approfittando per fare shopping.

La durata di un musical è piuttosto lunga, certamente superiore alle due ore, con alcuni intervalli che consentono di muoversi per qualche minuto: è bene verificare preventivamente il programma dello spettacolo per organizzarsi al meglio.

Per i bambini, assistere a un musical è un’esperienza da non perdere: rimarranno senza dubbio incantati da musica, colori e danze: molti spettacoli musicali in scena a Broadway sono perfetti proprio per le famiglie.

Regole di comportamento per assistere agli spettacoli teatrali a Broadway

Andare a teatro a New York è un’abitudine molto diffusa. In genere, non è necessario osservare un comportamento specifico o un dress code particolare: lo stesso abbigliamento indossato durante la giornata va benissimo.

Gli spettacoli vengono allestiti in diversi orari, anche se i più frequentati sono nel tardo pomeriggio o in prima serata, verso le 19.00: l’orario migliore per trascorrere la serata con la famiglia e gli amici e poi andare a cena nel locale preferito.

