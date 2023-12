I Metallica nel 1986: guarda l’esibizione di Battery

I Metallica hanno condiviso un video inedito di un loro live del 1986, durante l’esibizione di Battery.

Il video è stato girato a Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, in Giappone. Il brano è un altro estratto dalla riedizione del super classico dei Metallica “Master of Puppets”, previsto in uscita per il prossimo 10 novembre e che, oggi, viene pubblicato in anteprima, per la gioia dei fan. Il nuovo box dei Metallica sarà disponibile in vari formati, Deluxe con 10 CD, due LP vinili, due DVD e una cassetta, oltre a 108 pagine, testi scritti a mano e spille.

“Ci sono un sacco di cose associate a questo album, è un progetto immenso” ha detto Lars Ulrich sulla redizione di Master of Puppets. “Master of Puppets sembrava il culmine di un viaggio iniziato quattro o cinque anni prima da me e James, con Kirk Hammett e Cliff Burton che ci venivano dietro.”

I Metallica sono attesi in Italia per tre live previsti per il 2018: il 10 febbraio al Pala Alpitour di Torino e il 12 e il 14 febbraio alla Unipol Arena di Bologna.