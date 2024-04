La vita e tutto il resto secondo Tony Iommi

È un orgoglioso cittadino di Birmingham che suona canzoni sul diavolo, ma che ha anche i suoi angeli custodi. Ha ottenuto fama e successo oltre ogni immaginazione, vendendo milioni di dischi e suonando davanti a milioni di fan con un gruppo che è stato tra i padri fondatori dell’heavy metal. Gli incidenti di percorso sono stati dei veri incubi – tra varie ed eventuali, anche una diagnosi di cancro.

Tony Iommi: "Credete sempre nell'impossibile!"

Ho perso la punta di due dita in un incidente sul lavoro. Era il mio ultimo giorno, stavo per lasciare quella fabbrica di lamiere per diventare musicista professionista. Avevo solo 17 anni e i medici mi dissero che provare a continuare a suonare la chitarra non aveva senso. Io però non ho mollato e alla fine ho trovato un sistema. E quest’attitudine ce l’ho avuta per tutta la vita: non ho mai mollato quando qualche membro del gruppo è andato via. Trovi un sostituto e vai avanti. E alla fine, comunque, siamo tornati insieme.

Tony Iommi: "I miei riff? Non ho idea da dove vengano"

Ma sono grato che ci siano. Arrivano dal nulla, non è che mi siedo lì a studiarli. Mi vengono e basta. È molto strano: mi siedo a suonare e in dieci minuti mi vengono due o tre riff. Qualcuno fa un po’ schifo, ma la maggior parte è utilizzabile. Sono una frana in molte altre cose, ma se c’è una cosa nella vita che mi riesce bene, quella sono i riff.