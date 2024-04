L’intervista agli OLD ROCK CITY ORCHESTRA

Come nascono gli Old Rock City Orchestra?

Io (Raffaele) e Cinzia suonavamo già insieme in un’altra band con la quale facevamo cover di musica anni ‘70/’80. Quell’esperienza ha rappresentato per noi l’ultima fase del lungo periodo musicale in cui solitamente “si impara a suonare” con le canzoni dei grandi artisti che hanno segnato la storia della musica. Poi è arrivata l’esigenza di esprimerci con qualcosa di autentico e abbiamo così deciso di dar vita a un nuovo progetto. Era il 2009. A noi due si è aggiunto da subito il bassista e amico Giacomo Cocchiara e in un primo momento anche suo fratello Laurence al violino. Dopo aver “provinato” diversi batteristi, abbiamo infine contattato una nostra vecchia conoscenza, Michele “Mike” Capriolo, che ha completato il quintetto. Ma siamo rimasti quasi da subito in quattro, perché a causa dei molteplici impegni in varie formazioni, Laurence è stato costretto dopo poco tempo a lasciare la band, anche se ha collaborato e collabora tutt’ora con noi sia in studio sia live.

Agli inizi del 2016, la band ha avuto un altro cambio di line-up con l’uscita di Giacomo e così siamo rimasti in tre, io alle chitarre, basso e voce, Cinzia voce e tastiere e Mike alla batteria, cori e percussioni.

Perché questo nome?

Si riferisce a Orvieto, la città in cui ci siamo conosciuti e siamo cresciuti insieme. L’antico nome latino di Orvieto, che sorge su una rupe tufacea, è Urbs Vetus, letteralmente “la città vecchia”. “La vecchia città sulla roccia” suonava in inglese “Old Rock City”, un gioco di parole che richiama anche il genere che più ci piace, il vecchio rock. Ma non era ancora sufficientemente pomposo, lungo e difficile da ricordare! Così, abbiamo deciso di diventare gli Old Rock City Orchestra.