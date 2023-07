Quando una Volvo suona una hit dei TOTO

Cosa c’entrano una Volvo, e una delle hit più famose dei Toto? Apparentemente, nulla. Non è così per Chris Ng, che ha deciso di far suonare “Africa” alla sua auto…

Africa, hit dei Toto, è diventata nel corso degli anni una specie di totem della cultura pop, con un successo incredibile che non ha mai mostrato alcun segno di cedimento. L’autoproclamatosi “Appassionato di Volvo per la vita“ Chris Ng, ha pensato bene di coniugare le sue passioni, apportando alcune modifiche alla sua Volvo 240 e trasformando il segnale della portiera aperta in una versione 8 bit del brano dei Toto. Il tutto, è ovviamente stato documentato in un video su Youtube, che potrete vedere qui sotto.

Modificare la Volvo, sarebbe stato “incredibilmente facile“, e secondo Ng qualsiasi persona in grado di saldare sarebbe in grado di apportare questa modifica. Inoltre, Chris, ha lanciato una campagna ai fini di finanziare la produzione di massa del modulo, in modo da poter estendere la vendita di questo “articolo”. La campagna si chiama “Chopstick Door Chimes” e, ad oggi, avrebbe già accumulato oltre 10mila dollari.