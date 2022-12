È morto Jet Black, batterista degli Stranglers

Batterista e membro originale degli Stranglers, Jet Black ha lasciato le sue spoglie terrene all'età di 84 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla band stessa.

Un post sul sito web del gruppo ha annunciato la morte del batterista e fondatore del gruppo. Tra le righe del comunicato, si legge: "Jet Black, nato Brian John Duffy, si è spento pacificamente in casa, martedì 6 dicembre. Uno dei membri originali dell'iconica new wave rock band degli Stranglers. Jet ha aiutato il gruppo a conquistare 23 volte la top 40 dei singoli e 19 quella degli album in Gran Bretagna". Successivamente, la triste missiva è entrata nel merito della storia dell'artista, dai suoi esordi nel jazz al successo come businessman prima di entrare negli Stranglers nel 1974.