BILLY CORGAN: il metal è ancora sottovalutato, soprattutto dagli hipster

Il frontman degli Smashing Pumpkins, Billy Corgan, ha parlato di quanto sia convinto che la musica metal sia sempre stata sottovalutata, specialmente dalle "classi più ricche" e dagli hipster. Corgan, chiacchierando con Beats1 Radio nella trasmissione radiofonica del batterista dei Metallica, Lars Ulrich, ha ripensando alla musica che lo ha formato in gioventù.

"Per anni, mi sono beccato tutta la merda di essere un fan del metal. Si entra in una strana politica di classe, la maggior parte delle persone che criticano le persone come noi, per essere quello che siamo e ciò che rappresentiamo, hanno un background migliore del nostro." ha detto Corgan. "Non siamo andati in una bella scuola e magari non abbiamo letto un giornate nuovo. Per me, per band come i Metallica, esiste questo altro mondo che è più strettamente allineato all'esperienza che stai vivendo, rispetto a quella che ti viene raccontata."