Il giro del mondo con i BEATLES

Attraverso Google Maps, i fan dei Beatles possono infatti percorrere oltre 25.000 miglia guidati dai testi della band. Il viaggio parte da Liverpool, città natale dei quattro ragazzi e continua verso Penny Lane e Strawberry Fields facendo tappa anche nei luoghi legati ai 4 artisti, come le case di infanzia di John Lennon e Paul McCartney, per spostarsi poi in tutta l'Inghilterra. Con "A Day in the Life" si va a Blackburn, a Kircaldy sulle note di "Cry Baby Cry" e a Londra con "Her Majesty".

Ma è con "The Ballad of John and Yoko" che si esce dal Regno Unito per toccare Parigi, poi Amsterdam, Gibilterra e Vienna per volare successivamente in India e negli Stati Uniti prima di fare ritorno a Londra.

Nonostante la clip si prenda alcune libertà e ci sia una imprecisione sulla canzone "Eleanor Rigby", il viaggio virtuale in sé è interessante e piacevole, e ripercorre anche con aneddoti e commenti le tappe della storia dei quattro di Liverpool.