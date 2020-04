Ed O’Brien: la nostra recensione di EARTH, primo album solista

Il punto di forza di EARTH non sta nella voce dell'artista, né nei testi (costruiti su immagini abbastanza superficiali, come "l'amore che batte la paura"), ma nei paesaggi sonori.

"EOB" si muove molto bene tra le sonorità e le atmosfere acustiche (ma anche un po' retrò) di Long Time Comin' e tra quelle beat di Banksters, che inducono l'ascoltatore in un vortice claustrofobico, senza fine, con quel verso ripetuto come un mantra: "Where did all the money go?".

C'è spazio anche per altri generi e sottogeneri musicali: Shangri-La è musica dance, condita di elettro-pop. Una canzone "mitica" come il paesaggio che l'ha ispirata. Shangri-La è infatti un luogo immaginario del Tibet descritto similmente a un Paradiso nel romanzo Orizzonte perduto di James Hilton. Un ambiente di pace che ispirò, per capirci, la celebre Kashmir dei Led Zeppelin.

Completano il viaggio musicale e immaginario di Ed O' Brien l'ipnotica (ma troppo lunga) Olympic, con le sue tonalità vicine al funk, e la suggestiva Cloak of the Night, arricchita dalla voce soave della cantautrice britannica Laura Marling, un tocco di classe capace di oscurare la modestia del testo.

In definitiva, l'esordio di "EOB" convince, tanto per il suo coraggio di alzare (finalmente) la voce, quanto per la capacità di O'Brien, tra arpeggi e sintetizzatori, di muoversi con fluidità in un mare mosso di generi e sonorità.

Il viaggio sulla "Terra" di O'Brien è appena iniziato. Ma guai a definirlo "solo" il chitarrista dei Radiohead.