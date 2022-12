Da Bob Dylan a Keith Richards, alla scoperta delle grandi rockstar su Netflix

La rivoluzione dello streaming su PC, smartphone e smart TV

Con la diffusione sempre più capillare della banda larga, internet è ormai per tutti uno strumento di fondamentale importanza non soltanto per informarsi e comunicare, ma anche per godere dei contenuti più interessanti on demand, ossia su richiesta. La principale differenza tra le piattaforme di streaming e i tradizionali canali TV o radio, infatti, risiede proprio nel fatto di non dover sottostare a una programmazione predefinita dall'emittente ma di poter anzi scegliere in qualsiasi momento cosa guardare o ascoltare.

Questo cambiamento è alla base del successo degli operatori del settore, che mettendo a disposizione ampi cataloghi di produzioni musicali, cinematografiche e televisive riescono ad avvicinarsi nella maniera più efficace ai bisogni degli utenti personalizzando la loro esperienza. Ciò ha contribuito al boom di molte serie TV, apprezzate dagli spettatori senza vincoli di giorni e orari, ma anche di altre particolari produzioni, come quelle dei canali di video tutorial, e di attività ludiche come il poker, la cui copertura mediatica è nettamente cresciuta grazie soprattutto alla piattaforma Twitch e alla trasmissione quotidiana di eventi di genere.

In questo vasto calderone troviamo anche serie di approfondimento e documentari, tra i quali spiccano alcuni prodotti dedicati a veri e propri miti del mondo musicale: ecco quelli da non perdere su Netflix.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Rolling Thunder Revue è il tour mondiale che ha visto protagonista Bob Dylan e molti suoi amici, come Joan Baez e Patti Smith, tra il 1975 e il 1976, una serie di eventi di rilevanza internazionale oggi raccontati nell'omonimo documentario diretto da Martin Scorsese. L'intera produzione si muove tra registrazioni live, interviste d'archivio e testimonianze fittizie, che creano un indistinguibile mix di racconti veri e inventati, alcuni dei quali riportati dalla voce dello stesso Dylan.

È proprio l'artista statunitense, peraltro, a dichiarare all'inizio del documentario di non ricordare più nulla di quel tour a distanza di oltre 40 anni e di non attribuire alcun significato allo stesso, riprendendo il concetto nel finale e affermando che di quell'esperienza "non resta che polvere". Un racconto tutto da gustare, cercando di distinguere realtà e finzione tra un capolavoro musicale e l'altro.

Keith Richards: Under the Influence

Altro interessantissimo documentario su un personaggio a dir poco controverso, anima insieme a Mick Jagger degli immortali Rolling Stones: parliamo di Keith Richards: Under the Influence, film del 2015 diretto da Morgan Neville che segue il grande chitarrista durante le registrazioni di Crosseyed Heart, suo primo album da solista a oltre 20 anni di distanza da Main Offender del 1992.

Il documentario disponibile su Netflix si presenta come un racconto intimista sulle influenze e le passioni musicali di Richards e su tanti altri ricordi personali, che permettono di conoscere meglio non soltanto l'artista ma anche l'uomo, le cui esperienze di vita sono parte integrante delle creazioni realizzate in più di 60 anni di attività.