Freddie Mercury, Elton John e Rod Stewart avrebbero potuto formare un gruppo

L'idea non era campata per aria, dal momento che anche nell'autobiografia di Stewart, uscita nel 2012, il cantante aveva accennato al progetto, evidentemente mai realizzato. Lo spunto era nato durante una riunione di lavoro in una casa che i Queen avevano affittato a Bel Air: "Abbiamo parlato della possibilità di formare un supergruppo composto da noi tre. Il nome che avevamo in mente era Nose, Teeth & Hair, un omaggio alle nostre caratteristiche estetiche. L'idea generale era che potessimo apparire vestiti come le Beverley Sisters", ha scritto, riferendosi alla versione inglese delle Andrews Sisters. "In qualche modo questo progetto non si è mai concretizzato, il che è la lacuna più profonda e duratura della musica contemporanea".