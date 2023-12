"The Beatles at the Hollywood Bowl" è il primo disco live ufficiale dei Beatles, e raccoglie 13 brani registrati alla Hollywood Bowl di Los Angeles il 23 agosto 1964 e il 25 agosto 1965; provarono a realizzare un album sia Geoff Emerick che Phil Spector all'inizio degli anni 70, ma alla fine ci riuscì nel 1977 George Martin, storico produttore dei Beatles, che usò le tracce originali per tutti i brani tranne che per "Dizzy Miss Lizzie", che è un mix delle versioni dei due concerti.

Il 9 settembre del 2016 l'album è uscito come CD con l'aggiunta di quattro bonus track prodotte dal figlio di George Martin, Giles.