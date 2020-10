Cos’era successo tra Jim Morrison e i suoi genitori?

Nella telefonata che seguì con la madre, Jim la invitò a partecipare al suo concerto a Washington. Seduta in prima fila, Clara vide per la prima e ultima volta suo figlio sul palco. Durante il brano The End Jim cantò “Mother, I want to fuck you! Father, I want to kill you.”

Queste fortissime parole erano il suo addio definitivo ai genitori. The End era nata come una canzone di addio, probabilmente per la sua ex ragazza Mary Werbelow. In un’intervista del 1969, Jim diceva questo: