Cosa ricevette Jim Morrison in regalo per il diploma?

Pare, infatti, che appena dopo aver ottenuto il diploma, Morrison chiese in regalo alla sua famiglia una raccolta contenente l'intera opera di Nietzsche. Un regalo certamente atipico per un ragazzo così giovane. Di certo non lo fu per Jim che si lasciò ispirare dall'operato del filosofo tedesco facendo delle sue teorie un vero e proprio stile di vita e traendone ispirazione anche per i suoi componimenti artistici, iniziati fin da giovanissimo (che fossero canzoni o poesie).

Ricordando la dottrina dell'Oltreuomo di Nietzsche, in effetti, non possiamo che rileggerci per certi versi alcuni comportamenti messi in atto dal rocker durante tutta la sua vita. Ecco infatti come il filosofo stesso parlava - nella sua opera Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno - di questo famoso concetto:

Io vi insegno l'oltreuomo. L'uomo è qualcosa che deve essere superato. Che avete fatto per superarlo? Tutti gli esseri hanno creato qualcosa al di sopra di sé e voi volete essere il riflusso in questa grande marea e retrocedere alla bestia piuttosto che superare l'uomo? Che cos'è per l'uomo la scimmia? Un ghigno o una vergogna dolorosa. E questo appunto ha da essere l'uomo per l' oltreuomo: un ghigno o una dolorosa vergogna.

Fu forse proprio questa ricerca continua di qualcosa che andasse oltre la mera esistenza umana quella spinta che portò Jim Morrison alla costante e continua ricerca di una libertà da raggiungere anche tramite la propria arte.

Le dottrine nietzschiane perseguite da Morrison, e di riflesso anche dai Doors, non si arrestano al più celebre concetto di Oltreuomo. In effetti, alcuni testi della band richiamano molto da vicino il più controverso e complesso concetto dell'eterno ritorno introdotto da Nietzsche come un inesauribile e ciclico ripresentarsi all'uomo della stessa esistenza sempre uguale a se stessa. Una sorta di ripetizione all'infinito delle stesse sensazioni, degli stessi accadimenti e delle stesse emozioni (che siano esse di gioia o di dolore) che l'Oltreuomo profetizzato da Nietzsche sa di dover rivivere un numero infinito di volte.

Proprio questa consapevolezza rende libero l'Oltreuomo di vivere la propria vita privo di ansie, accettando totalmente questo inesorabile ciclo di eventi.

Tale concetto filosofico viene espresso in The End, il brano conclusivo del primo album della band, THE DOORS, pubblicato nel gennaio del 1966: