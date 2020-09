The winner is… David Bowie

La versione di Bowie, più orientaleggiante, manca un po' della magica trilogia berlinese - di cui abbiamo parlato qui - e venne successivamente criticata nonostante il forte successo ottenuto in diversi Paesi.

Non solo a livello musicale, venne criticato lo stesso video per la mancanza di una figura femminile a tutto tondo: questo aspetto venne portato agli occhi degli ascoltatori soprattutto dalla professoressa Ellie Hisama, che sottolineò come la ragazza cinese rimanesse appunto solo una ragazza cinese, senza nome e con l'etichetta razziale come unica identificazione.

Nel video sono presenti molti stereotipi, ad esempio quello della geisha; lo stesso Bowie è presentato come un uomo europeo dominante: