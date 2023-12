CIAO 2001 è in edicola!

Potete viaggiare insieme a noi abbonandovi da subito alla rivista (a pagina 18), nel frattempo noi prendiamo le mosse dal 1973, un’annata di quelle davvero buone: l’anno di THE DARK SIDE OF THE MOON, tanto per dire. Ai Pink Floyd va di diritto l’onore della copertina, ma in queste pagine troverete anche le storie di Michael Pergolani, l’estroso inviato a Londra di «Ciao 2001», di Marcello Baraghini, l‘editore forse più alternativo che l’Italia abbia avuto, o del mitico Be-In di Napoli. Conoscerete i giorni difficili di Franco Califano, magistralmente descritti da Gianni Marsili che gli fece da manager in un momento complicatissimo. Ritroverete Mariù Safier, che sulle pagine del Ciao si occupava di giovani e prospettive lavorative. E soprattutto, leggerete di Saverio Rotondi, l’indimenticato Direttore di «Ciao 2001»: avrete sentito il suo nome migliaia di volte, ma quanti di voi possono davvero dire di saperne qualcosa? Insomma, questo primo numero del nostro Ciao versione terzo millennio è ricco di belle cose. Siamo sicuri che vi terrà compagnia piacevolmente fino all’uscita del prossimo, fra due mesi. A presto.

Maurizio Becker e Renato Marengo

...a cura di:

Renato Marengo, giornalista, produttore artistico, autore televisivo e radiofonico.

È stato coordinatore generale del settimanale «Ciao 2001», ha scritto sui principali quotidiani e periodici italiani, dirige «Cinecorriere» e collabora con «Classic Rock», «Vinile» e «Corriere del Mezzogiorno». Fra le sue produzioni: NCCP, Edoardo Bennato, Tony Esposito, Musicanova, Roberto De Simone e Opus Avantra.

Maurizio Becker ha scritto per «Ciao 2001», «Il Mucchio Selvaggio», «Blu» e «Music & Arts». In tv ha lavorato con Sergio Zavoli e Gianfranco Funari, in radio ha collaborato con Adriano Mazzoletti e condotto Stereonotte. Ha curato collane collezionabili per DeAgostini e Fabbri Editore. Fra i suoi libri, C’era una volta la RCA – Conversazioni con Lilli Greco e Quanto mi dai per Endrigo?. Dal 2014 è caporedattore di «Classic Rock».

