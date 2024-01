I 6 groove più famosi di JOHN BONHAM

Tra i più influenti batteristi della storia del Rock, troviamo sicuramente il batterista dei Led Zeppelin: John "Bonzo" Bonham. Era nato a Redditch il 31 maggio del 1948, e già all'età di 5 anni i suoi idoli erano Max Roach, Buddy Rich e Gene Krupa; a 10 anni ebbe in regalo il primo rullante, e a 15 il primo kit di batteria.

Conobbe Robert Plant nei Crawling King Snakes, e da quest'ultimo fu invitato a far parte del suo nuovo progetto "Band of Joy". Quando nel 1968 Jimmy Page chiamò Plant per formare i "New Yardbirds" Plant propose proprio Bonham, che Page e Peter Grant (manager dei futuri Led Zeppelin) trovarono perfetto per il progetto.

Nei nove album ufficiali del gruppo Bonham ha ridefinito l'idea del drumming moderno, diventando il pilastro essenziale del sound dei Led Zeppelin.

Il 25 settembre 1980 Bonham venne trovato morto all'età di 32 anni per aver inghiottito il suo stesso vomito nel sonno.

6 tra i suoi groove più famosi

1) "Good Times Bad Times"

2) "Moby Dick"

3) "When the Levee Breaks"

4) "Misty Mountain Hop"

5) "Royal Orleans"

6) "Fool in the Rain"

