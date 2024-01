L’hippy più ricco del mondo: Giancarlo FULGENZI

Nella prima metà degli anni Settanta, le “Botteghe di Fulgenzi” in Italia erano sedici, e soltanto quella di Roma, a via del Babuino, incassava in una normale giornata di sabato qualcosa come 9 milioni di lire. Signor Giancarlo, quanta strada aveva dovuto fare per arrivare a un successo del genere?

Tanta, e in senso letterale: centinaia di migliaia di chilometri, perché avevo viaggiato in tutto il mondo, attraversato oceani e percorso continenti su aerei, automobili, treni. Già da piccolo avevo la passione del disegno, ero dotato di manualità e mi piaceva molto inventare, creare. La mia fortuna arrivò per puro caso con gli animali di paglia. C’era un tipo che cercava questo articolo, e io che studiavo medicina e avevo bisogno di guadagnare per mantenermi agli studi e per aiutare la famiglia, mi buttai a fare animali di paglia e oggetti in giunco. Misi su un paio di negozi chiamati “Artigianato toscano”, ma soprattutto commerciavo con l’estero, perché erano venuti a trovarmi dei buyer americani e si erano entusiasmati per questi animali, così da Livorno facevamo spedizioni settimanali. Per un periodo, addirittura mandavamo a Livorno interi vagoni ferroviari coi nostri oggetti. Quando gli animali di paglia ebbero invaso tutte le vetrine dei più grandi magazzini americani, mi chiesero di andare lì per far vedere al pubblico, in tv, nelle scuole e persino nei musei come si lavorasse con le mani. Era il momento del boom industriale, le fabbriche militari erano state riconvertite e la gente comprava di tutto, dai coltelli elettrici alle lavatrici, come sarebbe poi successo da noi anni dopo. Nella mia prima visita toccai New York e Philadelphia, con un contratto di tre mesi: ogni quindici giorni dovevo spostarmi. Seguirono altri contratti, sempre di tre mesi, e praticamente visitai tutti gli Stati Uniti, dalle grandi città come Los Angeles e San Francisco a piccoli posti come Toledo e Cincinnati, in cui allora c’era poco e niente. Stiamo parlando della fine degli anni Cinquanta. Tutto è andato avanti fino a metà degli anni Settanta, ed è stato fantastico, gratificante. Ci davano un sacco di soldi, pacchi di biglietti aerei per cui potevo tornare a casa anche ogni weekend. Una volta portarono da Firenze una carrozza su cui feci il giro dei clienti, un’altra volta una gondola da Venezia che misero in un laghetto a New York. Manifestazioni che richiamavano un sacco di gente, con grandi e impressionanti scenografie. Altri s’incuriosirono: Australia, Sudafrica, Nord Europa. Presi a fare giri annuali anche lì. Ma è a San Francisco che scattò la scintilla…