PROG contro la guerra con i Moongarden

Dopo le terribili esperienze narrate nella sequenza Rain Of Fire, In This Forest Of Glass e Sick Tranquillity, ovvero la fine del mondo, arriva la tardiva conciliazione di Just You And Me, in cui si afferma il valore assoluto della solidarietà tra le generazioni e la definitiva presa di coscienza del protagonista, ormai convinto che il mondo debba essere ricostruito in mezzo “alle voci dei fantasmi che tutti possiamo sentire”…

…continua sull’ultimo numero di Prog !