Attraverso la discografia di PETER GABRIEL | Prog

PETER GABRIEL (1977)

Il primo album dopo l’abbandono dei Genesis viene pubblicato dalla Charisma (stessa etichetta della band) il 25 febbraio 1977. La copertina riporta solo il nome dell’artista, e inaugura una serie di quattro lavori con la stessa denominazione, talvolta identificati per mezzo di un numero progressivo o di un titolo fittizio: in questo caso, PETER GABRIEL 1 o CAR, in riferimento all’immagine di copertina. La produzione, affidata a Bob Ezrin (Alice Cooper, Lou Reed, Pink Floyd) ha luogo nell’autunno del 1976 tra Toronto e Londra ed è caratterizzata da arrangiamenti densi e talvolta pomposi. È evidente il desiderio di Gabriel di rivolgersi a una forma-canzone più semplice e diretta delle composizioni della sua vecchia band, ma sono evidenti influenze del passato, come in Moribund The Burgermeister, attraversata da echi progressive. La produzione è di indubbio valore, anche se Peter ne rimane parzialmente insoddisfatto: avrebbe desiderato un sound più scarno e diretto, in particolare su Here Comes The Flood…