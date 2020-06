Demis Roussos: dagli Aphrodite’s Child al Festivalbar

Era il 1971 quando l'artista greco degli Aphrodite's Child colse la possibilità di farsi strada nel mercato musicale italiano. Ecco come.

Fu un'infanzia piuttosto travagliata quella del bassista e cantante greco Demis Roussos (all'anagrafe Artemios Ventouris-Roussos): nato ad Alessandria d'Egitto da genitori di origine greca, fu costretto a trasferirsi ancora piccolissimo nel paese d'origine per via di importanti dissidi finanziari.

Prima della caduta in rovina della propria famiglia, il piccolo Demis si era dedicato strenuamente alla sua grande passione: la musica. Studiò infatti il solfeggio e la tromba per poi inizare a esibirsi come solista.

Nemmeno la crisi finanziaria e il ritorno in patria gli impedirono di perseguire il suo sogno. Una volta tornato in Grecia, infatti, Roussos militò in diversi gruppi tra cui gli Aphrodite's Child, ai quali rimase fedele durante tutta la loro esistenza (vi abbiamo parlato qui di come nacque il gruppo, di cui faceva parte anche il grande compositore Vangelis).

Demis fu uno dei membri fondatori della band, nonché suo punto forte grazie al suo interessantissimo falsetto. Band che, verso la fine degli anni 60, iniziò a proporre la propria musica: un mix di sonorità vicine al rock progressivo con influenze derivanti dalla musica classica e, ancora, dalla musica popolare e folk tipica dell'area mediterranea.

Con questo mix eclettico di suoni, gli Aphrodite's Child diventarono diretti protagonisti del maggio francese con il loro singolo Rain and Tears. Il brano, nel 1968, risuonò nelle radio di tutta Europa.