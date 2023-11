Alissa White-Gluz parla alle cantanti: “Credete in voi stesse”

La cantante degli Arch Enemy è stata intervistata da EMP Live e per l'occasione ha pensato bene di dare qualche consiglio alle giovani cantanti.

Alissa White-Gluz ha parlato del settore musicale e di quanto possa rivelarsi, a volte, difficile per una donna, soprattutto nel Metal: "Non dubitate di voi stesse", ha detto "Ci saranno molte persone che dubiteranno di voi proprio perché siete donne, vi diranno che state soltanto usando il vostro look, che non siete abbastanza. Che fate questo tipo di musica soltanto con una serie di trucchetti oppure che siete sicuramente le fidanzate di uno dei membri della band. Penseranno sempre che siete lì per qualche ragione. Quindi, non dubitate di voi stesse. Sapete bene perché siete lì. Ed è proprio il vostro posto!"

E ha continuato: "Di tutte le colleghe che ho, tutte le donne che sono in una band, beh nessuna di noi è lì 'perché è una donna'. Siamo lì perchè amiamo la musica, amiamo cantare, suonare la chitarra, la batteria o qualsiasi sia il nostro talento. La quantità di tempo che spendo ogni giorno a pensare che sono una 'femmina' è zero. Non mi sveglio pensando a cosa mi offrirà il mondo, vado e basta. E' questione di sapere chi sei, e non avere dubbi."