Classic Rock Tales: la dolce Toronto di John Lennon ed Eric Clapton

John Lennon e Yoko Ono il 13 settembre del 1969 si esibiscono per la prima volta su un palco insieme; sono stati invitati a Toronto ad un raduno di un festival di Rock 'n' Roll Revival con artisti come Little Richard, Chuck Berry e Bo Diddley.

Lennon parte da Londra con Eric Clapton alla chitarra, Klaus Voorman al basso e Alan White alla batteria senza aver mai provato, decidendo anzi gli otto brani del set durante il volo!

Per la prima volta su un palco senza i Beatles, davanti a ventimila persone Lennon esordisce dicendo "Ok We just gonna do numbers that we know you know, 'cause we've never played together before!".

L'evento (che vede appunto per la prima volta Lennon in solo, e Clapton raggiungere uno degli apici della sua forma chitarristica) viene ripreso da D. A Pennebaker, che pubblicherà nel 1971 il film documentario "Sweet Toronto".