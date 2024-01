Il vinile più raro di Renato Zero!

No! MAMMA, NO! è una vera, introvabile chicca: l’unico disco di Renato Zero edito in Bolivia

È una delle rarità più importanti della discografia di Renato Zero, eppure fino a un po’ di tempo fa quasi nessuno la conosceva. Si tratta di un Extended play a 45 giri pubblicato in Bolivia, l’unico disco del cantautore romano edito nel Paese sudamericano.

NO! MAMMA, NO!

Il tuo safari / Paleobarattolo / No! Mamma, no! / Make Up.Make Up. Make Up.

EP a 33 giri RCA Victor BOH/S 9307; 1978

€1200

Tre canzoni fanno parte dell’album che reca lo stesso titolo di questo supporto, pubblicato in Italia nel 1974, e una (Il tuo safari) proviene dal secondo disco di Renato, INVENZIONI. Le due copie sinora circolate in Italia sono in vinile rosso, ma è assai probabile che ne esistano copie in vinile nero, prassi consolidata nelle emissioni boliviane. Si tratta, ovviamente, di un disco molto raro e difficilissimo da trovare in ottime condizioni: la copia raffigurata è tutt’altro che perfetta. È probabile che, ora che si conosce il numero di catalogo, si verifichi un certo aumento nella reperibilità del disco. Fino a oggi, tuttavia, non sono emerse altre copie. Vedremo…

