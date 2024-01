Ecco quanto valgono i singoli a 45 giri di Mia Martini

Di seguito potete trovare una lista dei singoli a 45 giri di Mimì e il loro valore. Nelle note numerate forniamo indicazioni per riconoscere le prime edizioni o addirittura le prime tirature dei vari dischi.

(1) pubblicato a nome Mimì Bertè.

(2) pubblicato a nome Mimì Bertè, cancellato: realizzate solo alcune prove di stampa. Sicuramente sono circolate alcune copie complete (vinile/copertina).

(3) pubblicato a nome Mia Martini e La Macchina

(4) due diverse tirature.

(5) lato B in versione ridotta tramite sfumatura.

(6) lato A in versione inedita su album.

1963 I miei baci non puoi scordare / Lontani dal resto del mondo (1) Juke Box JN 2273 €200

1963 Insieme / Let Me Tell You (1) Juke Box JN 2279 €250

1964 Il magone / Se mi gira l’elica (1) Juke Box JN 2281 €100

1964 Ed ora che abbiamo litigato / Non pentirti dopo (1) Juke Box JN 2307 €300

1966 Non sarà tardi / Quattro settimane (1) Durium QCA 1361 €250

1969 Coriandoli spenti / L’argomento dell’amore (2) Esse Records ESN 1512 €2000

1971 Padre davvero / Amore... amore... un corno (3) RCA Italiana PM 3589 €40

1971 Gesù è mio fratello / Lacrime di marzo RCA Italiana PM 3622 €100

1972 Piccolo uomo / Madre Ricordi SRL 10669 €10

1972 Credo / Ossessioni RCA Italiana PM 3670 €50

1972 Donna sola / Questo amore vero Ricordi SRL 10681 €10

1973 Minuetto / Tu sei così Ricordi SRL 10694 €10

1974 Inno / E stelle stan piovendo (4) Ricordi SRL 10730 €15

1975 Al mondo / Principessa di turno Ricordi SRL 10747 €15

1975 Donna con te / Tutti uguali (4) Ricordi SRL 10763 €15

1976 L’amore è il mio orizzonte / Sabato Ricordi SRL 10797 €20

1976 Che vuoi che sia se t’ho aspettato tanto / Io donna, io persona (5) Come Il Vento ZCVE 50425 €15

1977 Libera / Sognare è vita Come Il Vento ZBC 7005 €15

1977 Per amarti / Se finisse qui Come Il Vento ZBC 7035 €15

1978 Vola / Dimmi Warner Bros. T 17207 €15

1979 Danza / Canto alla luna Warner Bros. T 17325 €15

1981 Ti regalo un sorriso / Ancora grande DDD SBDR 7208 €15

1981 E ancora canto / Stai con me (6) DDD ZBDR 7236 €25

1982 E non finisce mica il cielo / Voglio te (4) DDD ZBDR 7250 €10

1982 Quante volte / Solo noi DDD A 2819 €10

1983 Bambolina bambolina / Guarirò guarirò DDD A 3486 €15

1985 Spaccami il cuore / Lucy (4) DDD A 6030 €15

1989 Almeno tu nell’universo / Spegni la testa Fonit Cetra SP 1871 €10

1990 La nevicata del ’56 / Danza pagana Fonit Cetra SP 1886 €10