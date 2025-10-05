Le 10 più belle copertine di magazine dedicate a David Bowie

    Una carriera unica quella di David Bowie, fatta di capolavori musicali, ma anche di un’immagine iconica che, disco dopo disco, si è evoluta diventando arte.

    Negli anni, il Duca Bianco ha collezionato copertine memorabili sui magazine di tutto il mondo. Quali sono quelle più belle? Ecco la classifica delle nostre 10 preferite. Diteci le vostre!

    10. Rock & Folk (France) - April 1975

    Completo pastello e ombretto blu. Il glam non è mai stato così vivo.

     
     
     
     
     
    9. Musik Express (Germany) - December 2019

    Una delle immagini più potenti dell'era Ziggy Stardust. Il jumpsuit a righe è opera del designer Kansai Yamamoto, creatore di tanti dei costumi indossati dall'artista.

     
     
     
     
     
    8. Academy Report (USA) - July_Sept 2006

    Nei panni di Jareth, nel film di culto Labyrinth del 1986.

     
     
     
     
     
    7. Style Of Wight (UK) – May/June 2019

    L'eleganza di un artista che ha saputo giocare con la propria immagine, osando e sperimentando sempre.

     
     
     
     
     
    6. Show Time (Sweden) - June/July 1983

    Ziggy è morto per lasciare spazio a un Bowie più classico che ha ridefinito gli anni '80.

     
     
     
     
     
    5. Rockin' On (Japan) - April 2013

    Sulla cover di una delle riviste giapponesi che più di tutte ha parlato di Bowie e della sua eredità nel corso degli anni. L'artista è apparso, infatti, in 26 cover del magazine dal 1973.

     
     
     
     
     
    4. Classic Rock (Italy) - August 2018

    Ziggy, ma in versione pop.

     
     
     
     
     
    3. S:2 (UK) - 3 November 2002

    Austero e riflessivo, è il Bowie della maturità.

     
     
     
     
     
    2. Cash Box (USA) - 13 September 1975

    Il suo modo di posare lasciava trasparire un'intensa teatralità, quella che rendeva ogni sua apparizione irripetibile.

     
     
     
     
     
    1. Classic Rock Collector's Edition (Italy) - October 2019

    Ziggy Stardust. In tutta la sua grandezza.

     
     
     
     
     
