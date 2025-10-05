Le 10 più belle copertine di magazine dedicate a David Bowie

Una carriera unica quella di David Bowie, fatta di capolavori musicali immensi, ma anche di un'immagine iconica che, disco dopo disco, si è evoluta di pari passo con le note, diventando arte.
Negli anni, il Duca Bianco ha collezionato copertine memorabili sui magazine di tutto il mondo. Quali sono quelle più belle? Ecco la classifica delle nostre 10 preferite. Diteci le vostre!
10. Rock & Folk (France) - April 1975
Completo pastello e ombretto blu. Il glam non è mai stato così vivo.
9. Musik Express (Germany) - December 2019
Una delle immagini più potenti dell'era Ziggy Stardust. Il jumpsuit a righe è opera del designer Kansai Yamamoto, creatore di tanti dei costumi indossati dall'artista.
8. Academy Report (USA) - July_Sept 2006
Nei panni di Jareth, nel film di culto Labyrinth del 1986.
7. Style Of Wight (UK) – May/June 2019
L'eleganza di un artista che ha saputo giocare con la propria immagine, osando e sperimentando sempre.
6. Show Time (Sweden) - June/July 1983
Ziggy è morto per lasciare spazio a un Bowie più classico che ha ridefinito gli anni '80.
5. Rockin' On (Japan) - April 2013
Sulla cover di una delle riviste giapponesi che più di tutte ha parlato di Bowie e della sua eredità nel corso degli anni. L'artista è apparso, infatti, in 26 cover del magazine dal 1973.
4. Classic Rock (Italy) - August 2018
Ziggy, ma in versione pop.
3. S:2 (UK) - 3 November 2002
Austero e riflessivo, è il Bowie della maturità.
2. Cash Box (USA) - 13 September 1975
Il suo modo di posare lasciava trasparire un'intensa teatralità, quella che rendeva ogni sua apparizione irripetibile.
1. Classic Rock Collector's Edition (Italy) - October 2019
Ziggy Stardust. In tutta la sua grandezza.
