Uno degli album più rari di Raffaella Carrà

SCATOLA A SORPRESA, di Raffaella Carrà, è uno dei suoi dischi più introvabili di grande valore.

Raffaella Carrà, la signora della Tv, ma anche della musica.

È del 1973 una delle sue uscite discografiche più originali e, va da sé, introvabili. Il titolo è SCATOLA A SORPRESA, venduto davvero all'interno di una scatola che conteneva, oltre al disco, un gioco da tavola e un frisbee.

SCATOLA A SORPRESA non era un album di soli inediti: oltre a due pezzi originali, conteneva brani famosi tipicamente da ballo, cantati nella versione della Carrà, come Let's twist again, La bamba e anche Romagna mia, tutti arrangiati da Paolo Ormi.

Avere tra le mani, oggi, la scatola originale, con tutte le sorprese all'interno, non è certo missione facile. Se si è tanto fortunati dal trovarlo online, il suo valore si aggira intorno ai 300 euro.