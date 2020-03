Le 5 cose che non sapevate su Cesare Cremonini

4. Il legame con la terra d'origine

Anche il legame con la terra d'origine si fa sentire con prepotenza e si manifesta, fra le altre cose, anche nell'amore per la buona cucina. Cremonini ha molti amici ristoratori ai quali dedica un post sul suo profilo Instagram che recita:

Chi fa ristorazione, lo dico da amante della cucina Italiana, ha una passione nel petto che somiglia alla musica. Le ore chiuse in cucina sono quelle in studio. Ogni sera un concerto in sala. Coi suoi musicisti e la coda fuori. Si accendono le luci della scena. I coperti sono i biglietti venduti. L’incasso oscilla come una fisarmonica. Un piatto inventato è una hit da ripetere all’infinito, con la stessa passione. Come facciamo noi con le canzoni.

Siamo simili. Se esistesse il diritto d’autore anche in cucina..beh...le nostre nonne ci avrebbero lasciato in eredità monete d’oro a forma di tortellini. Ma il ristoratore non ha quasi mai fieno in cascina.

5. Il legame con Freddie Mercury

Un altro artista al quale Cesare è strettamente legato è Freddie Mercury (e i Queen in generale). Questo grande amore risale a un disco del gruppo britannico regalatogli dal papà quando era poco più che un bambino. È lui stesso ad affermare che, quando era un ragazzo, i suoi compagni di scuola ascoltavano solo i Nirvana mentre lui non poteva fare a meno di iniziare le sue giornate con Love Of My Life. Ed è proprio con la cover di Love Of My Life che Cesare decide di rendere omaggio a una delle sue band preferite. Si tratta solo uno dei tanti omaggi che Cremonini ha reso ai Queen durante la sua carriera: il primo è stato il tatuaggio del viso di Freddie Mercury sul braccio, poi la stesura della prefazione di un libro a loro dedicato fino ad arrivare alla citazione in uno dei suoi brani, Un giorno migliore, il cui testo si ispira, in parte, a quello di Mr. Bad Guy.