“Meteore” è il nuovo singolo dei Movida

A distanza di 5 anni dalla reunion ecco Meteore, il nuovo singolo della rock band italiana dei Movida.

Meteore è il nuovo singolo della storica rock band italiana dei Movida. Il brano, disponibile dal prossimo 3 aprile negli store digitali, arriva a distanza di 5 anni dalla reunion del 2015 e dalle recenti ripubblicazioni dei precedenti lavori CONTRO OGNI TEMPO e FRAMMENTI SIMILI.

Il gruppo, fondato dal batterista Mario Riso e dai chitarristi Gianluca Battaglion e Giovanni Frigo, ha ufficializzato il nuovo frontman Marco Priotti (ex voce dei The Cyon Project) coadiuvati dal nuovo bassista Federico Morra.

I Movida

I Movida sono un gruppo rock italiano nato a Milano nel 1994 su iniziativa di Mario Riso, Gianluca Battaglion e Giovanni Frigo. Durante la loro carriera hanno pubblicato due album: CONTRO OGNI TEMPO nel 1995, uscito in contemporanea anche sul mercato estero con il titolo AGAINST IT ALL, e FRAMMENTI SIMILI nel 1998. Nel 2002 decidono di prendersi una pausa durata fino al 2011, anno in cui esce Sono un Acrobata, canzone scritta per il progetto Rezophonic.

Nel 2015, a vent’anni dalla pubblicazione del primo album, i Movida tornano dal vivo e pubblicano MOVIDA 2015, la ri-edizione di CONTRO OGNI TEMPO che comprende anche tre nuovi brani: Sono un Acrobata, Una Finestra sul Mondo, Il Ricamo della Farfalla. Nel 2018, Sky sceglie Sono un Acrobata come sigla ufficiale della MotoGP.

Il 2019 è l’anno della ripartenza. Con l’ingresso nella band di Marco Priotti alla voce e Federico Morra al basso, i Movida tornano finalmente sul palco in attesa del nuovo singolo Meteore.

Il nuovo singolo in anteprima

Meteore è stato registrato presso il Rocker Studio da Francesco Adessi con l’ausilio di Vincenzo Jack Giacalone, mixato da Adessi con il mastering affidato a Marco D’agostino.

Di fronte alle abitudini spesso si procede per inerzia senza volere prendere una posizione, nascondendosi dalle proprie paure. Nelle difficoltà ci sono momenti in cui è necessario fermarsi per una riflessione. Meteore parla di tutto questo: del coraggio di guardarsi negli occhi e di ammettere che è arrivato il momento di respirare aria nuova.

Il videoclip è stato realizzato dai registi Fabio Bruno e Manuel Danieli, eccolo in anteprima.