I Lynyrd Skynyrd offrono il download gratuito del nuovo singolo

Si intitola Last of the Street Survivors il nuovo singolo dei Lynyrd Skynyrd. Disponibile in dowload gratuito per una settimana.

I Lynyrd Skynyrd hanno pubblicato una nuova canzone dal titolo Last of the Street Survivors. La band ha dato l'annuncio sui propri canali social, regalando anche la possibilità di scaricare gratuitamente il brano per una settimana.

Come promesso, ecco qui un piccolo regalo dalla nostra famiglia Skynyrd alla vostra – una nuova canzone intitolata Last of the Street Survivors. Potete ascoltarla in streaming e scaricarla per una settimana.

Il brano è stato scritto da Gary Rossington (unico membro fondatore rimasto), Johnny Van Zant (fratello di Ronnie, voce originale della band, morto nell'incidente aereo del 1977) , Rickey Medlocke e dal produttore Tom Hambridge.

La canzone rimanda fortemente, in modo quasi provocatorio, al sound originale della band. Chiarissimo è il riferimento all'ultimo album registrato dai componenti originali del gruppo, STREET SURVIVORS (1977). Il The Last of the Street Survivors Farewell Tour è inoltre il tour di addio iniziato dai Lynyrd Skynyrd nel 2018 e che si sarebbe dovuto concludere la prossima estate (ora ovviamente rimandato a causa del Coronavirus).

Ricordiamo che l'ultimo materiale inedito pubblicato dal gruppo risale al 2012, con l'uscita dell'album LAST OF A DYIN' BREED.

Potete scaricare il nuovo brano, Last of the Street Survivors, qui.