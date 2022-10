Quando Ronnie Wood rubò la ragazza a Clapton (e altre storie dal suo diario)

Ed ecco Ronnie Wood che attraversa la stanza dove, nell’arco delle tre ore di intervista, si fuma una sigaretta dietro l’altra. Sbuca come un corvo dalla nebbia in un vecchio film horror della Hammer Productions. Mi stringe la mano, abbozza un sorriso che lo fa assomigliare a un simpatico guscio di noce e indica un oggetto che sta sul tavolino davanti a noi. “Eccolo”, gracchia paternamente.

Si tratta di un libretto malconcio rivestito di pelle marrone. Il tipo di libro che ti aspetteresti di trovare nella biblioteca di Albus Silente (personaggio della saga di Harry Potter). Il tipo di libro che ignoreresti se non fosse che è intimamente legato a uno dei Rolling Stones. Questo è proprio il diario originale di Wood, del 1965. Scritto a mano mezzo secolo fa da uno sconosciuto diciassettenne, è stato riesumato nel 2015 dall’ora celeberrimo, quasi, 69enne: annotato con appunti e schizzi e pubblicato in varie edizioni, adatte a ogni tipo di portafoglio. “Non è stata una cosa pianificata”, dice Wood a proposito di How Can It Be? A Rock & Roll Diary."

Sfogliando gli scarabocchi di Wood non si può fare a meno di provare un po’ d’invidia. Indubbiamente non poteva esistere periodo e luogo migliore della Londra del ’65 per essere giovani, ubriacarsi e far parte di una band r&b emergente.