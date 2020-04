Quarantena: MTV Unplugged si trasforma in MTV UNPLUGGED AT HOME

L’iconico format MTV Unplugged viene riadattato in MTV UNPLUGGED AT HOME per mostrare come la gente può rimanere connessa grazie al potere della musica.

MTV ha annunciato ai fan che avranno un posto in prima fila per le esibizioni di tantissimi artisti tra cui Shaggy, Alessia Cara, Jewel, Melissa Etheridge, Monsta X, Bazzi, CNCO e FINNEAS. Tutto questo restando al sicuro grazie al distanziamento sociale, perché l'iconico format MTV Unplugged si riadatta per questo particolare periodo storico in una nuova speciale edizione, diventando MTV Unplugged at Home. Il brand internazionale rivolto ai giovani sta infatti riunendo i fan ed i loro musicisti preferiti durante questo periodo per mostrare come la gente può rimanere connessa da casa grazie al potere della musica e dell'intrattenimento.

L’edizione speciale del programma coincide con il lancio da parte di MTV di #AloneTogether, una campagna globale promossa da ViacomCBS International Entertainment & Youth Brands e affiancata in Italia anche dal claim #iorestoacasa, attarverso il quale gli artisti educano i giovani sull'importanza del distanziamento sociale per appiattire la curva del Coronavirus.

Le esibizioni saranno disponibili regolarmente in streaming su MTV YouTube, Instagram e Twitter, con artisti sempre diversi che saranno annunciati man mano. Tutte le performance saranno in rotazione anche su MTV Music (canale 704 di Sky).

Reinventando il famoso programma musicale come un'esperienza digitale multi-piattaforma, la nuova serie di mini-concerti sarà caratterizzata da set acustici molto semplici e da artisti che eseguono i loro più grandi successi dalle loro abitazioni, consentendo agli appassionati di musica di trovare conforto nelle loro nuove realtà accanto agli altri fan.

Dal suo debutto nel 1989, MTV Unplugged è stato caratterizzato da spettacoli indimenticabili di numerosi artisti, tra cui: Jay-Z, Nirvana, Mariah Carey, Bob Dylan, Bon Jovi, Lauryn Hill, Bruce Springsteen, Adele, Pearl Jam, Maroon 5, Miley Cyrus, Shawn Mendes, Lil Wayne e molti altri.

Ma le novità non sono ancora finite, stay tuned per conoscere i prossimi ospiti!