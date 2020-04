I dischi più rari degli Iron Maiden

Vinili d'oro, picture disc, album da collezione. Ecco, per i veri fan, i dischi più rari del noto gruppo heavy metal britannico.

Fondati nel 1975 dal bassista Steve Harris, gli Iron Maiden sono stati il gruppo che forse più di ogni altro ha saputo conquistare il pubblico con i suoni dell'heavy metal, muovendosi rapidamente dai piccoli locali londinesi fino ai grandi stadi. Tra gli esponenti principali della NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal), movimento musicale nato nel Regno Unito in una fase di grande difficoltà economica, disoccupazione e povertà, gli Iron Maiden hanno saputo dare alla rabbia giovanile una nuova voce.

Steve Harris al basso, Paul Di'Anno alla voce (sostituito da Bruce Dickinson tra il 1981 e il 1993 e dopo il 1999), Dave Murray e Dennis Stratton alla chitarra, Clive Burr (poi Nicko McBrain) alla batteria. Una formazione composta da cinque membri, originali e non, che divenne sestetto grazie all'aggiunta di Janick Gers negli anni 90.

Gli Iron Maiden hanno pubblicato negli anni ben 13 dischi in studio, 5 live e 5 raccolte. La loro discografia non si è distinta solamente per la quantità delle uscite, ma anche per la qualità delle versioni: non solo LP "classici", dal tradizionale colore nero, ma anche meravigliosi picture disc, con tanto di testi e libretti fotografici.

Vediamo allora quali sono, a oggi, i dischi più rari e costosi, che ogni appassionato di heavy metal vorrebbe possedere.

POWERSLAVE (Gold vinyl, 1984)