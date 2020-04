I vinili più venduti dell’ultima settimana

Un grande classico ritorna in testa alla classifica dei vinili più venduti di questa settimana. Ecco la Top 5.

Questa settimana un grande classico della Top 5 ritorna in cima alla classifica. Insomma, sembra proprio che THE DARK SIDE OF THE MOON dei Pink Floyd nella Top 5 non possa che esserci sempre, ma questa settimana lo ritroviamo proprio al primo posto, come qualche settimana fa.