Coachella: guarda il documentario ufficiale per i 20 anni del Festival

Nelle ore in cui avrebbe avuto inizio l'edizione 2020 del Coachella, ecco il primo documentario sulla storia del Festival: Coachella: 20 Years in the Desert .

Proprio in questi giorni avrebbe preso il via il Coachella 2020. L'edizione di quest'anno, inizialmente programmata per il 10-17 aprile, è stata invece rimandata (per ora) a ottobre a causa dell'emergenza Coronavirus.

Ma il festival non si ferma e, proprio nelle ore in cui avrebbero avuto luogo le prime esibizioni, pubblica su YouTube il primo documentario ufficiale: Coachella: 20 Years in the Desert ripercorre la storia della manifestazione ormai diventata iconica, con performance leggendarie e dietro le quinte mai visti.

Immagini che rimangono impresse, soprattutto se si pensa che è di poche settimane fa la notizia secondo cui la Coachella Valley, che ospita il Festival, è stata adibita per ospitare i cosiddetti field hospitals, gli ospedali da campo temporanei per i pazienti affetti da Coronavirus.