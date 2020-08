I primi passi di Christina Aguilera

Tutto iniziò quando, da bambina, Christina andò a vivere con la madre e la sorella nella casa della nonna materna – in seguito al divorzio turbolento dei suoi genitori. La nonna era un'appassionata di musica e fece crescere la piccola circondata da dischi di cantanti soul e blues i quali divennero, poi, i preferiti di Christina. Il sogno della bambina era quello di diventare una cantante di successo e fin da piccola iniziò a inseguirlo partecipando (e spesso vincendo) ad alcuni contest canori che si tenevano nella sua zona.

La svolta arrivò nel 1993 quando Christina entrò a far parte del programma per bambini The Mickey Mouse Club, occasione che riuscì a darle una spinta in più verso la fama.

Dopo aver registrato il suo primissimo brano in Giappone al fianco del cantante giapponese Keizo Nakanishi, Christina tornò in patria per cercare un contratto stabile ma l'impresa si rivelò più ardua del previsto.

Giunse allora, di nuovo, in aiuto la Disney, che la selezionò come voce per uno dei brani contenuti nella colonna sonora del cartone animato Mulan, che stava per uscire nelle sale di tutto il mondo proprio in quel periodo. Il pezzo in questione, Reflection, divenne fra i più apprezzati dell'intera colonna sonora del film, il che non fece altro che spingere ulteriormente in alto la giovane artista.