Come sopravvivere alla depressione post-concerto

Il rifiuto post concerto

Questa fase si manifesta immediatamente dopo l'uscita dal concerto, quando ancora continuiamo a ruotare la testolina alla ricerca del palco. Non troviamo le forze per abbandonare la transenna e ci lasciamo trainare dalla ressa che ci spinge verso l'uscita. Una sensazione di rifiuto che ci rimane addosso fino al ritorno a casa. Questa fase è anche caratterizzata da un'euforia esasperata, quasi incosciente, aggravata dal continuo scorrere delle foto scattate durante il live. Potreste anche sentirvi confusi e disidratati, ma tranquilli, è tutto normale e questo rifiuto passerà...

La rabbia post concerto

Dopo il rifiuto, ci aspetta una nuova angoscia: la rabbia. Un nervosismo che coinvolgerà un po' tutti quelli che ci circondano, inclusi i malcapitati che per carineria ci chiederanno "Com'è andata ieri?", ecco, nessuno sarà risparmiato. Una rabbia che potrebbe essere aggravata dalla miriade di foto pubblicate online, i video e tutti i ricordi della sera precedente, cui sarà difficile sfuggire. Ci sentiremo confusi, ma anche questo è del tutto normale, del resto, la serata più bella della nostra vita si è appena conclusa...

Non fatevi coinvolgere e cercate di non incollarvi come sanguisughe alla bacheca di Facebook. Cerchiamo di limitarci guardando un intervista di qualche mese fa o ascoltando un vecchio album, evitando di esplodere sui nostri amici come mine vaganti...

La contrattazione post concerto

In questa fase, completamente travolti dagli eventi, cercheremo di acquistare un qualsiasi biglietto disponibile per il prossimo live della band. Pessima mossa. Faremmo qualsiasi cosa per questi biglietti, nonostante abbiano un costo esagerato, potremmo persino cedere uno dei nostri reni. Saremmo disposti ad andarci anche con quella persona che proprio non sopportiamo a costo di rivivere quell'emozione. E, lo vogliamo ribadire: pessima mossa.

Anziché rompere tutti i porcellini di casa, pensiamo ad acquistare un po' di merch online, magari qualche vinile della nostra band preferita e perchè no, concediamoci anche un pezzo da collezione. Qualsiasi cosa purché ci aiuti a resistere alla tentazione del prossimo concerto: avremo altre occasioni per vedere la band...

La depressione post concerto

Okay, ci siamo. Stiamo per vivere la quarta fase, quella più dura per un vero amante della musica. L'adrenalina è completamente svanita, e tutta l'euforia delle ore precedenti a lasciato spazio ad una strana sensazione di vuoto e nostalgia. Molto presto ci ricorderemo cos'è la vita vera e il momento del concerto diventerà soltanto un ricordo, quasi mitico, che non sbiadirà facilmente dalla nostra memoria. Ce lo ricorderemo come quel momento "troppobello" per essere vero.

A questo punto possiamo anche smetterla di scappare dalla nostra bacheca di Facebook ed evitare a tutti i costi le foto e i video della band. Possiamo tornare ad ascoltarla e rientrare piano piano nella comfort-zone in cui ci trovavamo prima del concerto.

L'accettazione

Quinta e ultima fase. Ce l'abbiamo fatta!

Ci guardiamo indietro e, finalmente, possiamo sorridere. Ci rendiamo conto che abbiamo vissuto dei momenti unici e memorabili, che non si ripeteranno mai e noi eravamo lì. Perciò lasciamoci semplicemente andare a questa sensazione e gongoliamoci nel nostro ricordo.

