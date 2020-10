5 copertine di dischi che possono dirsi opere d’arte

4. Damien Hirst per i Red Hot Chili Peppers con I'M WITH YOU (2011)

Un altro artista eclettico, simbolo dell'arte contemporanea dell'ultimo trentennio, è Damien Hirst. Il suo stile spazia dalle composizioni di animali in formaldeide a teschi incastonati di diamanti. Così, Hirst indaga i temi a lui più cari, ovvero la morte e il tempo, in maniera originale e non convenzionale.

Il sodalizio con i Red Hot Chili Peppers non è però la sua prima apparizione in campo musicale, dato che nel 2009 aveva creato per i The Hours e il loro singolo Ali In The Jungle una cover con un teschio dagli occhi a orologio.

Tuttavia, è la copertina di I'M WITH YOU (2011) dei RHCP a dargli grande visibilità tra i musicisti. Come ha sottolineato Anthony Kiedis, non c'è un'interpretazione univoca dell'opera, ma ognuno può trarne una propria lettura. La mosca sopra una pillola che sembra contenere le sue uova è enigmatica, cosi come i nostri artisti.