10 canzoni poco note (ma altrettanto belle) contro la guerra

I Rage Against the Machine scrissero Killing in the Name nel 1992, per il loro primo album. Il titolo della canzone è emblematico, così come il testo del brano, che attacca coloro che pensano di uccidere per libera scelta, quando in realtà eseguono solamente degli ordini, uccidono in nome di qualcun altro.

Chiaro è il riferimento alle Forze dell’Ordine degli Stati Uniti. Alcuni membri facevano parte, infatti, dell'organizzazione terroristica del Ku Klux Klan.

"I morti sono giustificabili, perché chi li ha uccisi indossa il distintivo".

7. Sheryl Crow, Redemption Day (1996)