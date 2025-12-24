Natale in musica: 20 canzoni per tutti i gusti

    A Natale c’è chi preferisce rispolverare le canzoni che hanno forgiato la tradizione e chi invece vuole un pizzico di pepe musicale. A voi 20 proposte!

    A Natale c'è chi preferisce rispolverare la magia sotto le feste con canzoni che hanno forgiato la tradizione e chi invece vuole un pizzico di pepe musicale per rinvigorire lo spirito natalizio. Per tutti i gusti e per tutti i generi, ecco a voi una selezione di 20 brani da riascoltare in questo periodo!

     

    Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (1950) - Frank Sinatra

    Cominciamo con la profonda voce di Frank Sinatra per scaldare un Natale sotto la neve. E cosa c'è di meglio che coccolarsi durante le feste davanti a una finestra innevata, mentre il classico brano di Vaughn Monroe viene reintepretato dal maestro jazz. 

    Jingle Bell Rock (1957) - Bobby Helms

    Chi invece ama guardarsi un bel film natalizio sotto le feste, sicuramente avrà stampata nella memoria questa canzone ballerina che risale al 1957. E il suo ritmo cadenzato e altamente orecchiabile porta la firma del cantautore statunitense Bobby Helms. 

    Every Snowflake's Differerent Just Like You - My Chemical Romance

    Qualcosa di nuovo, fuori dal coro dei grandi classici: nel 2011, i My Chemical Romance hanno partecipato al programma americano per bambini Yo Gabba Gabba e hanno regustrato questa hit. 

    Last Christmas (1984) - Wham!

    Di una diversa tiratura stilistica sono gli affascinanti George Michael e Andrew Ridgeley con la canzone guida dello spirito natalizio per eccellenza. Così, nel 1984, i due gentiluomini britannici, uniti sotto il segno degli Wham!, sfornano una piccola perla da baita di montagna. 

    Thank God It's Christmas (1984) - Queen 

    E lo stesso anno, un altro prezioso brano Made in UK ci toglie le parole di bocca. Finalmente è Natale! Non ci resta quindi che lasciarci avvolgere dal mordente rock dei Queen con uno scherzoso Freddie Mercury nelle vesti di Babbo Natale. 

    All I Want For Christmas Is You (1994) - Mariah Carey 

    La dolcissima voce della stella dei Nineties, Mariah Carey, ci ricorda che il Natale non è solo regali, dolci e addobbi sfarzosi, ma anche una dedica d'amore alle persone care. E la sua hit natalizia dell'album MERRY CHRISTMAS è una chicca indimenticabile sotto le feste. 

    Step Into Christmas (1974) - Elton John 

    Così il classico pop di Mariah ci proietta nel periodo più amabile dell'anno. Questo si contraddistingue per il suo tocco mieloso, che diventa pepato con una canzone al piano del carismatico Elton John. Da non perdere!

    Silent Night (2011) - Micheal Bublé 

    Per chi a Natale aspetta il magico ritorno sotto l'albero di Micheal Bublé, ecco a voi il classico dei classici. Così la morbida voce del cantautore britannico abbraccia una dolce melodia indimenticabile.

    Another Rock 'N Roll Christmas (1997) - Iron Maiden 

    Immaginate ora Eddie The Head in un completo natalizio alla Nightmare Before ChristmasEbbene sì, questo orrorifico ritratto di Babbo Natale in vesti heavy metal incornicia l'anticonvenzionale cover di Gary Glitter. Per una festa diversa dalla tradizione!

    Tu scendi dalle stelle (2000) - Luciano Pavarotti 

    E perché non tornare un attimo alla magia spirituale del canto da tenore, con la reinterpretazione di un simbolico classico datato, in origine, 1754 come Canzoncina a Gesù BambinoIl tocco in più ce lo dà Pavarotti. 

    O Holy Night (1994) - Mariah Carey 

    Non possiamo prescindere dalla sacralità di un giorno così commemorativo della tradizione cristiana. Ecco quindi un'altro gioiellino della collezione natalizia di Mariah. Bellissimo e commovente. 

    Deck The Halls (1994) - Red Hot Chili Peppers

    Nella cornice natalizia non può poi mancare il coretto sulla porta di casa per i migliori auguri alle famiglie. E se al posto di candidi fanciullini vi trovassimo i Red Hot Chili Peppers? Ecco a voi il simpatico risultato. 

    Christmas (Baby Please Come Home) (1963) - Darlene Love 

    Sotto le feste poi siamo tutti più gioiosi, quindi perché non ballare sotto la neve al ritmo di questa trainante canzone di Darlene Love? Per un Natale a regola d'arte!

    Run Rudolph Run (1978) - Keith Richards

    Che ne dite invece di regalare una dedica speciale a Rudolph, la celebre renna dal naso rosso di Babbo Natale? Per primo ci ha pensato Chuck Berry negli anni '50, ma lo stile rockabilly è stato poi riflesso su poliedriche cover, tra cui quella del pirata del rock!

    Happy XMas (War Is Over) (1971) - John Lennon 

    Il Natale è però anche l'occasione per lanciare un messaggio di pace e amore universale. Come hanno fatto John Lennon e Yōko Ono nel 1971, contro la Guerra del Vietnam. Uno splendido esempio musicale natalizio. 

    Santa Claus Is Comin' To Town (1975) - Bruce Springsteen 

    Ci siamo forse dimenticati di Babbo Natale? Certo che no. E per celebrare il Boss del Natale vi proponiamo un grande classico nella versione del Boss del Rock che ci incanta con il suo hype da grandi palcoscenici

    Feliz Navidad (1970) - José Feliciano 

    Ma il carisma di Bruce ci ha fatto tornare voglia di scatenarci e ballare. Così accogliamo con piacere il sound latineggiante di José Feliciano con un Natale dal tocco caraibico. 

    Merry Christmas (I Don't Want To Fight Again) (1989) - Ramones 

    Anche gli scoppietanti Ramones vogliono fare i loro personalissimi auguri natalizi, ironizzando sulle liti coniugali che non si placano neanche il giorno di Natale. Quello che conta, però, è il pensiero. O no? 

    Joy To The World (1984) - Boney M. 

    Non abbiamo ancora citato il genere disco, inusuale per una tradizione soffice come il Natale. Tuttavia gli esplosivi Boney M. ci sorprendono con il remix di un classico della tradizione. 

    White Christmas (2002) - Guns N' Roses 

    E non potevamo che chiudere con una svolta a tutto volume e amplificatore dettata dagli scapestrati Guns 'n Roses. Quanto ci piace Axl Rose che ci augura urlando in maniera distorta Buon Natale! 

