Natale in musica: 20 canzoni per tutti i gusti

All I Want For Christmas Is You (1994) - Mariah Carey

La dolcissima voce della stella dei Nineties, Mariah Carey, ci ricorda che il Natale non è solo regali, dolci e addobbi sfarzosi, ma anche una dedica d'amore alle persone care. E la sua hit natalizia dell'album MERRY CHRISTMAS è una chicca indimenticabile sotto le feste.