Natale in musica: 20 canzoni per tutti i gusti

A Natale c'è chi preferisce rispolverare la magia sotto le feste con canzoni che hanno forgiato la tradizione e chi invece vuole un pizzico di pepe musicale per rinvigorire lo spirito natalizio. Per tutti i gusti e per tutti i generi, ecco a voi una selezione di 20 brani da riascoltare in questo periodo!
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (1950) - Frank Sinatra
Cominciamo con la profonda voce di Frank Sinatra per scaldare un Natale sotto la neve. E cosa c'è di meglio che coccolarsi durante le feste davanti a una finestra innevata, mentre il classico brano di Vaughn Monroe viene reintepretato dal maestro jazz.
Jingle Bell Rock (1957) - Bobby Helms
Chi invece ama guardarsi un bel film natalizio sotto le feste, sicuramente avrà stampata nella memoria questa canzone ballerina che risale al 1957. E il suo ritmo cadenzato e altamente orecchiabile porta la firma del cantautore statunitense Bobby Helms.
Every Snowflake's Differerent Just Like You - My Chemical Romance
Qualcosa di nuovo, fuori dal coro dei grandi classici: nel 2011, i My Chemical Romance hanno partecipato al programma americano per bambini Yo Gabba Gabba e hanno regustrato questa hit.
Last Christmas (1984) - Wham!
Di una diversa tiratura stilistica sono gli affascinanti George Michael e Andrew Ridgeley con la canzone guida dello spirito natalizio per eccellenza. Così, nel 1984, i due gentiluomini britannici, uniti sotto il segno degli Wham!, sfornano una piccola perla da baita di montagna.
Thank God It's Christmas (1984) - Queen
E lo stesso anno, un altro prezioso brano Made in UK ci toglie le parole di bocca. Finalmente è Natale! Non ci resta quindi che lasciarci avvolgere dal mordente rock dei Queen con uno scherzoso Freddie Mercury nelle vesti di Babbo Natale.
All I Want For Christmas Is You (1994) - Mariah Carey
La dolcissima voce della stella dei Nineties, Mariah Carey, ci ricorda che il Natale non è solo regali, dolci e addobbi sfarzosi, ma anche una dedica d'amore alle persone care. E la sua hit natalizia dell'album MERRY CHRISTMAS è una chicca indimenticabile sotto le feste.
Step Into Christmas (1974) - Elton John
Così il classico pop di Mariah ci proietta nel periodo più amabile dell'anno. Questo si contraddistingue per il suo tocco mieloso, che diventa pepato con una canzone al piano del carismatico Elton John. Da non perdere!
Silent Night (2011) - Micheal Bublé
Per chi a Natale aspetta il magico ritorno sotto l'albero di Micheal Bublé, ecco a voi il classico dei classici. Così la morbida voce del cantautore britannico abbraccia una dolce melodia indimenticabile.
Another Rock 'N Roll Christmas (1997) - Iron Maiden
Immaginate ora Eddie The Head in un completo natalizio alla Nightmare Before Christmas. Ebbene sì, questo orrorifico ritratto di Babbo Natale in vesti heavy metal incornicia l'anticonvenzionale cover di Gary Glitter. Per una festa diversa dalla tradizione!
Tu scendi dalle stelle (2000) - Luciano Pavarotti
E perché non tornare un attimo alla magia spirituale del canto da tenore, con la reinterpretazione di un simbolico classico datato, in origine, 1754 come Canzoncina a Gesù Bambino. Il tocco in più ce lo dà Pavarotti.
O Holy Night (1994) - Mariah Carey
Non possiamo prescindere dalla sacralità di un giorno così commemorativo della tradizione cristiana. Ecco quindi un'altro gioiellino della collezione natalizia di Mariah. Bellissimo e commovente.
Deck The Halls (1994) - Red Hot Chili Peppers
Nella cornice natalizia non può poi mancare il coretto sulla porta di casa per i migliori auguri alle famiglie. E se al posto di candidi fanciullini vi trovassimo i Red Hot Chili Peppers? Ecco a voi il simpatico risultato.
Christmas (Baby Please Come Home) (1963) - Darlene Love
Sotto le feste poi siamo tutti più gioiosi, quindi perché non ballare sotto la neve al ritmo di questa trainante canzone di Darlene Love? Per un Natale a regola d'arte!
Run Rudolph Run (1978) - Keith Richards
Che ne dite invece di regalare una dedica speciale a Rudolph, la celebre renna dal naso rosso di Babbo Natale? Per primo ci ha pensato Chuck Berry negli anni '50, ma lo stile rockabilly è stato poi riflesso su poliedriche cover, tra cui quella del pirata del rock!
Happy XMas (War Is Over) (1971) - John Lennon
Il Natale è però anche l'occasione per lanciare un messaggio di pace e amore universale. Come hanno fatto John Lennon e Yōko Ono nel 1971, contro la Guerra del Vietnam. Uno splendido esempio musicale natalizio.
Santa Claus Is Comin' To Town (1975) - Bruce Springsteen
Ci siamo forse dimenticati di Babbo Natale? Certo che no. E per celebrare il Boss del Natale vi proponiamo un grande classico nella versione del Boss del Rock che ci incanta con il suo hype da grandi palcoscenici.
Feliz Navidad (1970) - José Feliciano
Ma il carisma di Bruce ci ha fatto tornare voglia di scatenarci e ballare. Così accogliamo con piacere il sound latineggiante di José Feliciano con un Natale dal tocco caraibico.
Merry Christmas (I Don't Want To Fight Again) (1989) - Ramones
Anche gli scoppietanti Ramones vogliono fare i loro personalissimi auguri natalizi, ironizzando sulle liti coniugali che non si placano neanche il giorno di Natale. Quello che conta, però, è il pensiero. O no?
Joy To The World (1984) - Boney M.
Non abbiamo ancora citato il genere disco, inusuale per una tradizione soffice come il Natale. Tuttavia gli esplosivi Boney M. ci sorprendono con il remix di un classico della tradizione.
White Christmas (2002) - Guns N' Roses
E non potevamo che chiudere con una svolta a tutto volume e amplificatore dettata dagli scapestrati Guns 'n Roses. Quanto ci piace Axl Rose che ci augura urlando in maniera distorta Buon Natale!