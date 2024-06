Secondo la scienza, la musica può svelare i tratti della personalità

Anche a voi è capitato di misurare le affinità con altri individui in base ai gusti musicali? Non siete gli unici. Per questa ragione, alcuni ricercatori internazionali hanno cercato di definire le chiavi della personalità umana attraverso i gusti musicali del singolo individuo. Il nuovo studio, sembra aver trovato finalmente il modo per predire le preferenze musicali altrui in base ai vari modi di essere.

Lo studio, del Fitzwilliam College dell'Università di Cambridge, è nato sul web, dove hanno deciso di aderirvi oltre 22.000 persone: queste, hanno compilato quindi un test sulla propria personalità, ed esaminato cinque tratti fondamentali, chiamati "Big Five": coscienziosità, estroversione, gradevolezza, nevroticismo e mancanza di gusto.

Dopo aver ascoltato 25 brani musicali selezionati da un team di musicologi, gli studiosi hanno tratto le rispettive conclusioni: le persone "aperte" amano un tipo di musica decisamente più sofisticato e stimolante, definito come "complesso e dinamico", ma sono meno affini a sound lenti e dolci.

Le persone che amano la musica acustica sono in genere più loquaci ed estrose, mentre coloro che amano l'opera sono persone decisamente fantasiose.

Nello studio, pubblicato su "Psychological Science", i ricercatori hanno detto: "Questi risultati confermano che la musica - una forma di autoespressione che è onnipresente in tutte le culture umane - comunica informazioni significative sulle caratteristiche psicologiche di base".