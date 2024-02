“L’universo” di BRANDO MADONIA

Brando Madonia nasce a Catania nel 1990. Respira sin da piccolissimo la magia della musica grazie al padre, il cantautore e musicista Luca Madonia. Questo gli permette di vivere in pieno il vigore ed il fermento artistico della Catania degli anni 90 assaporando durante la sua crescita le sonorità di una terra in costante evoluzione. Dopo aver dato vita a diverse formazioni nel 2012 insieme a due amici decide di creare la band "Bidiel”, partecipando nello stesso anno a Sanremo Giovani. Si affaccia al mondo musicale nazionale partecipando a numerosi festival e registrando con la band due album, a cui segue un tour nazionale. Nel frattempo, Brando si laurea al DAMS e, in un secondo momento, si specializza in composizione musicale per film a Roma. Durante questi anni di studio Brando lavora al nuovo progetto discografico, per la prima volta da solista, con l'etichetta di Carmen Consoli. Nel 2020 apre i concerti di Max Gazzè e Daniele Silvestri e nell’estate 2022 il tour della cantantessa. In questo stesso anno inizia a collaborare con Pulp come produttore e musicista componendo brani per molti artisti dell'etichetta.