5 film per appassionati di musica (parte 2)

The Commitments (1991)

Passiamo dal rock 'n roll al soul con un film di culto del 1991, The Commitments, che nasce dall'omonima opera letteraria d'esordio di Roddy Doyle. In una periferica Dublino proletaria, il regista Alan Parker dà voce a un gruppo di giovani e musicalmente talentuosi attori emergenti. E tra la brillante sceneggiatura, ricca di humor, e indimenticabili performances, il film si conquista una candidatura all'Oscar. Si colloca così di diritto tra le più iconiche opere dell'ultimo ventennio, raccontando la società e l'amore per la musica in un flusso di tracce indimenticabili.