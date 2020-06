BET Awards 2020: ecco tutti i vincitori

Beyoncé, candidata nelle categorie "Album of the Year", "Best Female r&b/Pop artist", "Best movie" e "BET Her Award", si è aggiudicata il premio solo nell'ultima categoria, per la collaborazione con la figlia Blue Ivy Carter, WizKid e Sain Jhn per Brown Skin Girl, uno dei brani della colonna sonora in versione in live action de Il re leone.

La cantante è stata anche premiata in maniera virtuale dall'ex first lady Michelle Obama con un Humanitarian Award per il suo impegno filantropico. L'artista ha detto la sua sui recenti fatti di attualità, dopo aver dato la sua approvazione via social ai manifestanti che hanno marciato in supporto di George Floyd e contro il razzismo (leggi qua le parole di Bruce Springsteen a riguardo).

Beyoncé non è stata l'unica a ricordare George Floyd. Il rapper DaBaby ha infatti ricreato il soffocamento di Floyd, iniziando la sua esibizione a terra, con il ginocchio di un agente bianco appoggiato sul collo. La clip prosegue con il musicista circondato da manifestanti mentre canta di fronte a un'auto della polizia in fiamme.