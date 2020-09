MTV Video Music Awards: le esibizioni più memorabili

2000

Eminem vince con The Real Slim Shady il Miglior Video dell'Anno e il Miglior Video Maschile: la sua performance agli MTV VMA inizia ben lontano dal palco: è in mezzo alla strada, e attira l'attenzione del pubblico rappando di fronte a un esercito di suoi sosia, tutti vestiti come lui. L'esercito lo accompagna fino al palco, passando in mezzo alla folla, e una volta arrivato canterà The Way I Am.